Москва, , 14:51 — REGNUM Российская Федерация призывает немедленно прекратить боевые действия в Ливии, заявил 3 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы полностью поддержали тогда и продолжаем поддерживать ваше предложение о немедленном прекращении боевых действий (в Ливии)», — сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Ливии продолжается с начала 2011 года, в настоящее время борьба идет между Правительства национального согласия (ПНС), которую поддерживают ЕС и Турция, и Ливийской национальной армией (ЛНА).

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