Душанбе, , 14:48 — REGNUM В Таджикистане депутаты шестого созыва обсудят вопросы о расширении границ столицы страны города Душанбе на запланированном на 15 июля 2020 года совещании, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Заседание, организованное по инициативе спикера верхней палаты парламента Таджикистана Рустама Эмомали, пройдёт в зале центра стратегических исследований при президенте страны.

В сообщении говорится, что в рамках совещания сенаторы рассмотрят ряд вопросов, связанных с изменением границ районов Шохмансур, Фирдавси, Сино и Исмоила Сомони.

Помимо этого, будут обсуждаться вопросы по реализации государственных программ и планов в научной сфере, а также вопросы энергетического сектора: переход на билинговую систему в электроэнергии и реконструкция электрических подстанций.