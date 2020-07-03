Уфа, , 14:55 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Кушнаренковский район. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава республики ознакомился с ходом работ по благоустройству в этом муниципальном образовании, также понаблюдал за работой сельскохозяйственных предприятий. Кроме этого, он обсудил перспективы развития данного района.

В селе Ахметово Радий Хабиров посетил агрокомплекс полного цикла «Столыпино». Здесь производят посадочный материал, перерабатывают выращенные плодово-ягодные культуры и продают через собственную федеральную дилерскую сеть.

По словам коммерческого директора компании Радмира Галеева, агрокомплекс сотрудничает с ведущими селекционными институтами и предприятиями страны и выращивают землянику, жимолость, смородину, крыжовник, малину, шиповник и другие культуры.

Руководство предприятия поставило себе цель стать самым крупным ягодным хозяйством в стране и возродить в районе сад «Восход». А на его базе создать агропарк, в котором у фермеров будет возможность создать собственные ягодные плантации.

Глава Башкирии выказал уверенность в том, что все должно получиться. А правительство региона подумает, как можно поддержать такие хозяйства. Кроме этого, Радий Хабиров побывал в парке культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Валентина Паширова, который был открыт в 2019 году после масштабной реконструкции. А в июне текущего года здесь была установлена спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО.

Без внимания не осталась и центральная площадь в Кушнаренково. Здесь глава Башкирии проследил за работами по ее благоустройству. На эти работы было выделено 10 млн рублей в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

По словам Радия Хабирова, работы здесь нужно завершить в текущем году.

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