Берлин, 3 июля 2020, 14:43 — REGNUM В столице Германии проходят переговоры в «нормандском формате» на уровне политических советников, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщило 3 июля информационное агентство «Укринформ».
Стороны обсуждают выполнение договорённостей саммита «Нормандской четвёрки», который прошёл в Париже в 2019 году.
Российскую сторону на переговорах представляет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщил немецкий портал Der Spiegel, РФ хочет добиться от Киева закрепления правового статуса Донбасса в конституции Украины.
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