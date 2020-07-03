Берлин, , 14:43 — REGNUM В столице Германии проходят переговоры в «нормандском формате» на уровне политических советников, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщило 3 июля информационное агентство «Укринформ».

"Могу подтвердить, что такая встреча действительно происходит. Но обычно встречи на рабочем уровне являются закрытыми для прессы», — рассказал он.

Стороны обсуждают выполнение договорённостей саммита «Нормандской четвёрки», который прошёл в Париже в 2019 году.

Российскую сторону на переговорах представляет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщил немецкий портал Der Spiegel, РФ хочет добиться от Киева закрепления правового статуса Донбасса в конституции Украины.

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