Москва, , 14:38 — REGNUM В Госдуме опровергли наличие планов по переходу на всеобщее дистанционное образование, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

«Думаю, что мы — как представители государственной власти и как общественный совет — должны успокоить наших сограждан. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование, конечно, не существует», — заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

На время режима повышенной готовности были приняты «экстренные меры, которые себя оправдали в значительной степени, потому что иначе мы бы не смогли завершить учебный год», отметил парламентарий.