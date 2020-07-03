Джакарта, , 14:34 — REGNUM Вероятность мира увеличится, если в этом процессе будут участвовать женщины. Об этом, как сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии, заявила глава МИД страны Ретно Марсуди на онлайн-встрече под названием «Роль женщин-посредников в поддержании регионального мира и безопасности», которая состоялась 1−2 июля 2020 года.

В семинаре, организованном Индонезии, приняли участие около 850 участников из Индонезии и других государств.

По этому поводу глава МИД Индонезии подняла три основных проблемы. Во-первых, существует фундаментальная необходимость изменить то, как люди формируют мышление в отношении участия женщин.

Во-вторых, министр иностранных дел Индонезии заявила, что важно наращивать потенциал, который облегчит роль женщин в построении и поддержании мира.

В-третьих, необходимо создать сеть, в которой можно обмениваться идеями и опытом. По этому случаю министр призвала женщин совместно бороться за перемены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заручилась международной поддержкой в отношении плана Израиля по аннексии палестинской территории.

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