Москва, , 14:39 — REGNUM Деятельность посольства России в Ливии решено возобновить, дипмиссия будет временно находиться в Тунисе. Об этом заявил 3 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.

Российское посольство будет представлять временный поверенный Джамшед Болтаев, уточнил Лавров и представил дипломата Салеху.

Посольство будет временно базироваться на территории соседнего Туниса, но его функцией будет представление России на всей территории Ливии, подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливия с 2011 года фактически не функционирует как единое государство. В настоящее время на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе правит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Читайте также: Конфликт в Ливии невозможно решить военным путем — Лавров