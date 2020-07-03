Москва, , 14:30 — REGNUM Каирская декларация по урегулированию ситуации в Ливии может стать основой для начала межливийского диалога, заявил 3 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Считаем, что эта инициатива Каира вписывается в рамки решений международной конференции по Ливии в Берлине и вполне может лечь в основу межливийских дискуссий по реализации вашей инициативы», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Каирская декларация подразумевает полное прекращение огня в Ливии с 8 июня, обеспечение безопасности и обороны страны должно быть передано Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, в течение полутора-двух лет Ливия должна восстановить свою государственность, разработать новую конституцию и провести выборы президента и парламента.

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