Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Временно исполняющий обязанности лидера партии Центра Андерс Йонссон заявил, что он выступает категорически против установления в Швеции предельного порога для приема новых беженцев и других категорий иммигрантов. Однако во время интервью политик не стал прямо отвечать на вопрос журналистов, согласится ли его партия на установление целевой квоты в ходе продолжающихся переговоров с Социал-демократами, контролирующими правительство во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Наша позиция заключается в том, мы не хотим установления целевых объемов, поскольку это нарушает право человека на убежище. Если мы говорим, что можем принять определенное количество людей, например 20 000 человек, то когда к нам прибудет хоть один человек сверх этой цифры и мы для него закроем границу, то это будет нарушением права человека на предоставление убежища», — заявил Йонссон.

В то же время Йонссон подчеркнул, что с одной стороны, его партия выступает против введения квоты, с другой — он не может ответить, могут ли Центристы на самом деле согласиться на введение данной нормы иммиграционного законодательства в ходе переговоров, инициированных Социал-демократами.

По словам политика, будет иметь значение, какие гуманитарные цели будет преследовать данная мера и будет ли она направлена на улучшение общественной безопасности.