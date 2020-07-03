Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не оставит без ответа оскорбительные высказывания представителей правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 3 июля рассказал журналистам председатель парламентской фракции от ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Со стороны руководства «Грузинской мечты», особенно со стороны парламентских лидеров мы слышим оскорбительные, высказываемые языком ненависти эпитеты в адрес оппозиции и неоднократные упоминания о «Национальном движении» и оппозиции как о криминальной партии», — сказал Гоциридзе.

По его мнению, такие заявления являются признаком того, что на выборах в отношении оппозиции власть будет использовать давление со стороны Службы государственной безопасности и других госорганов. Также, как сказал Гоциридзе, со стороны правящей партии через оскорбительные заявления создается атмосфера ненависти, что действует на избирателей.

Лидер ЕНД заявил, что будут проведены консультации с юристами, и возможно, по этому поводу будет обращение в суд.

Напомним, в октябре в Грузии планируется проведение парламентских выборов. Партия «Единое национальное движение» была основана в 2001 году Михаилом Саакашвили до того, как он стал президентом. В 2012 году ЕНД потеряла на выборах большинство голосов в парламенте и стала самой крупной оппозиционной партией.

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