Париж, , 13:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны после отставки Эдуара Филиппа, сообщает BFM TV.

«Высокопоставленный чиновник Жан Кастекс был назначен премьер-министром в эту пятницу после отставки Эдуара Филиппа», — говорится в заявлении Елисейского дворца от 3 июля 2020 года.

Известно, что во время эпидемии Жан Кастекс занимал должность координатора стратегии правительства Франции по выходу из режима изоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские средства массовой информации рассматривали трёх возможных кандидатов на пост нового главы правительства Франции.

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