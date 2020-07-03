Москва, 3 июля 2020, 13:49 — REGNUM Перемены, которые предполагают поправки к Конституции РФ, должны коснуться каждого гражданина, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что перед руководством российских регионов, отличившихся низкой явкой избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ, не стоит каких-то особых задач.