Москва, , 13:49 — REGNUM Перемены, которые предполагают поправки к Конституции РФ, должны коснуться каждого гражданина, считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«В обществе есть ожидания реальных перемен. Которые, конечно, должны произойти как можно скорее. И тут мы надеемся на наших законодателей. Согласно поправкам, у них расширяются полномочия. Более того, расширяются полномочия у губернаторов, у представителей региональных законодательных собраний. Муниципалитеты тоже получают большие права. И с большими правами приходит и большая ответственность, — сказал Данюк. — А если у тебя больше ответственности, то и ожидания общества будут другими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что перед руководством российских регионов, отличившихся низкой явкой избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ, не стоит каких-то особых задач.