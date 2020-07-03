Москва, , 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса. Это произойдёт на переговорах по украинскому урегулированию в Берлине, сообщает 3 июля портал Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.

Из документа следует, что Россия хочет дать Украине срок до 6 июля на то, чтобы в контактной группе был представлен проект по изменению конституции, закрепляющему особый статус Донбасса. Кроме того, Москва в нём требует активизировать реализацию «формулы Штайнмайера», касающейся особого порядка местного самоуправления в регионах Донбасса.

Также украинская сторона к 6 июля должна предоставить список лиц, которые удерживаются в Донецкой и Луганской Народных Республиках, чтобы в последующем этих людей можно было обменять. Предполагается, что аналогичный список представит Донбасс.

Ранее 3 июля ТАСС ссобщил о прибытии в Берлин заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Он примет участие во встрече политических советников глав государств «нормандской четверки»: России, Германии, Франции и Украины.

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