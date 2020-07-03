Киев, , 13:29 — REGNUM Киев не знает, что ему делать с Донбассом, и движется скорее по инерции, чем в силу продуманной стратегии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 июля, комментируя высказывания первого президента Украины Леонида Кравчука.

Как сообщалось ранее, первый президент Украины заявил, что в Киеве рассчитывают вернуть Донбасс в состав Украины и рассчитывают на помощь России в восстановлении региона после этого возвращения.

Так Кравчук прокомментировал высказывания лидера украинской партии «Наши» Евгения Мураева, который заявил, что киевские власти боятся возвращать Донбасс под свой контроль, потому что тогда им «придется отвечать за очень многие вещи» и искать средства на восстановление региона.

« Думаю, что Киев действительно не знает, что ему делать с Донбассом, и то, что он делает сейчас, он делает, скорее, по инерции, чем в силу продуманной стратегии. Эта инерция имеет не продонбасскую, а антироссийскую направленность и поэтому бесперспективна.

Восстановление районов, вошедших в ДНР и ЛНР, уже давно ведётся, причём безо всяких кравчуков, хотя и не теми темпами, как оно могло бы вестись, если бы Киев выполнил свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года. Теперь, мне думается, одного только выполнения этих соглашений для урегулирования недостаточно: слишком много воды с тех пор утекло, а человеческих жизней — ушло.

Думаю, новая власть в Киеве опасается не столько задач восстановления Донбасса, сколько ненависти местных жителей, ответственности за загубленные в ходе гражданской войны в Донбассе человеческие жизни. Киев был бы рад «спихнуть» эту ответственность на Порошенко и тех преступников, которые совершали госпереворот 2014 года, но боится остаться подвешенным в воздухе в смысле государственной преемственности.

По мне, однако, лучше слом преемственности, чем такая преемственность. Иначе, как правильно сказал экс-депутат Верховной рады Мураев, нынешней власти в Киеве «придется отвечать за очень многие вещи».