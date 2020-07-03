Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) официально лишился сана священника. Такое решение принял епархиальный суд 3 июля.

Бывший «духовник» Натальи Поклонской был признан виновным в нарушении священнической присяги. За это суд и решил, что он недостоин сана. Решение вступит в силу после того, как его подпишет патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Сергий был запрещён в служении и отдан под церковный суд. Однако первое заседание быстро покинул, а на второе и третье и вовсе не пришёл.

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