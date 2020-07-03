Горно-Алтайск, , 13:24 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отчитался о своих доходах за 2019 год. Согласно данным декларации, опубликованным на сайте правительства, его годовой заработок составил 4,49 млн рублей, что на 30 тыс. больше, чем в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В собственности у главы имеются три квартиры 46, 48 и 60 квадратных метров и небольшой гараж, а также 1/6 квартиры площадью 63 квадратов. Кроме того, он имеет право пользования на квартиру размером 176 квадратных метров.

Руководитель региона остаётся владельцем больших транспортных средств. Так, в его маленьком гараже помещаются внедорожник Mercedes-Benz G-klasse, спортивный Chevrolet Camaro, а также представительский седан BMW 740LdxDrive. Кроме того, у него есть два мотоцикла — Suzuki GSXR750 и BMW HP4 и снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic SWT 500 °F.

Напомним, Олег Хорохордин был избран на должность главы республики в сентябре 2019 года. До этого он полгода работал в должности временно исполняющего обязанности главы.

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