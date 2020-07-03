Москва, , 13:23 — REGNUM Идея об объявлении 1 июля в России нерабочим праздничным днём не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о предложении сделать первый день июля праздником по случаю принятия поправок к Конституции РФ. Такая инициатива в Кремле не обсуждается, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России состоялось голосование по изменению Конституции, предложенные поправки поддержали 77,92% участников голосования. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила сделать этот день выходным.

Читайте также: Вице-спикер Госдумы предлагает отмечать 1 июля день Конституции

А также: ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ