Краснодар, , 13:12 — REGNUM Алексей Чернов назначен на пост министра физической культуры и спорта Краснодарского края распоряжением губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации края. Сегодня же он был представлен коллективу ведомства.

«Перед министерством стоят задачи по дальнейшему строительству спортивных объектов, развитию системы спортивного образования, реализации национальных проектов, участию в краевых и федеральных программах. Также впереди множество соревнований самого разного уровня, которые регулярно принимает наш регион. У Алексея Владимировича есть необходимый опыт, чтобы кубанский спорт продолжал оставаться на высоте», — сказал, представляя нового министра, вице-губернатор Сергей Пуликовский.

Алексей Чернов — уроженец Сочи, в 2006 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры и спорта им. П. Ф. Лесгафта, в 2012 году — Государственный университет управления, а затем и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2007 года работал в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту, в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. В 2012—2014 годах работал в АНО «Оргкомитет «Сочи-2014», с 2014 по 2016 год — в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Последнее место работы — департамент социального развития правительства Российской Федерации, где он отвечал за координацию подготовки и проведения крупнейших состязаний — чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, зимней Универсиады 2019 года в Красноярске и этапа Формулы 1 Гран-при России в Сочи.