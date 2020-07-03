Киев, , 13:12 — REGNUM На Украине сегодня, 3 июля, эксперты обсуждают скандал с изъятием военного имущества у воздушных сил ВСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 2 июля командование воздушных сил ВСУ заявило, что в трех зенитных ракетных бригадах следователи Госбюро расследований провели осмотр и изъятие приборов, необходимых для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Позже в этот же день ГБР сообщило, что изъятое оборонное оборудование воздушных сил ВСУ (клистроны) вернули в военные части, причастных к изъятию отстранили, а по данному факту открыли производство.

«Командование ПВО Украины надо выгонять в полном составе. Приперлись к ним с решением районного суда — и они сняли важные блоки управления с комплексов ПВО и открыли для врага небо над парой регионов страны», — комментирует ситуацию политолог и журналист Максим Кухар.

По его словам, «мерзкие генералы» ПВО посчитали предпочтительным подставить головы миллионов людей под бомбы врага, а не грубо остановить силовиков, и это «дикий позор». Эксперт в завершение задается риторическим вопросом — если российские войска перейдут Перекоп, размахивая решением какого-то Херсонского суда, пропустят ли их военные Украины?