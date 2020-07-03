Москва, , 13:16 — REGNUM Перед руководством российских регионов, отличившихся низкой явкой избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ, не стоит каких-то особых задач. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля отметил, что главы регионов, где явка и доля одобривших поправки оказались невысокими, «должны просто заниматься своей ежедневной работой».

Руководителям нужно развивать свои регионы, воплощать в жизнь общефедеральные планы с учетом своей специфики, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманский губернатор Андрей Чибис объяснил невысокую явку периодом отпусков.

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