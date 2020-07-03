Париж, , 13:10 — REGNUM Французские средства массовой информации рассматривают трёх возможных кандидатов на пост нового главы правительства Франции, передает BFM TV.

Среди возможных кандидатов глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил страны Флоренс Парли и Жан Кастекс, координатор стратегии начавшегося выхода страны из режима изоляции.

Известно, что женщина не занимала пост премьер-министра Франции со времен Эдит Крессон, экс-главы правительства, которая занимала этот пост в 1991—1992 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, ранее заявили, что новый премьер-министр страны будет назначен в ближайшие несколько часов.

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