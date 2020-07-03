Москва, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Результаты голосования по поправкам к Конституции превзошли все ожидания, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Он подчеркнул, что голосование проходило в условиях, когда в некоторых регионах только начался выход из режима ограничений, введённых в связи распространением коронавирусной инфекции, а в других этот процесс уже почти завершился. Поэтому такой активности граждан, которую они показали во время голосования, можно было не предполагать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин отметил, что работа над реализацией новых норм Конституции уже началась — предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов.