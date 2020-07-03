Москва, , 13:09 — REGNUM Результаты голосования по поправкам к Конституции превзошли все ожидания, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил 3 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Он подчеркнул, что голосование проходило в условиях, когда в некоторых регионах только начался выход из режима ограничений, введённых в связи распространением коронавирусной инфекции, а в других этот процесс уже почти завершился. Поэтому такой активности граждан, которую они показали во время голосования, можно было не предполагать.

«Такая явка и такая активность не просто превзошли все ожидания, но они дорого стоят, — сказал Володин. — Несмотря на то, что есть ограничения, люди пришли, сделали свой выбор, поддержали поправки. Это крайне важно. И голосование в этой ситуации является беспрецедентным и по явке, и по поддержке. Нам есть с чем сравнить. Организация была очень хорошей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин отметил, что работа над реализацией новых норм Конституции уже началась — предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов.