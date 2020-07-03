Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Ослаблять пропускной режим на сухопутных границах Грузии пока не планируется. Об этом 3 июля рассказал журналистам премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В связи с открытием сухопутных границ мы пока не можем и не примем поспешных решений», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что граждане Грузии могут въезжать в страну без помех. Также обеспечено сопровождение транзитных грузов, которые провозятся через страну. Ослаблять действующий на границе режим не планируется.

Напомним, государственную границу правительство Грузии закрыло с марта для предотвращения распространения коронавируса.

Стоит отметить, что все, кто прибывает в Грузию из-за рубежа, направляются в карантинные зоны на две недели. Водителей грузовиков, которые проезжают по грузинской территории в другие страны, сопровождают в течение пути, чтобы они не совершали лишних контактов с местным населением.

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