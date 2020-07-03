Москва, , 13:04 — REGNUM Комитет Госдумы по экологии рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о ликвидации утечек нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Законопроект может быть рассмотрен на заседании нижней палаты парламента на следующей неделе.

Инициатива была существенно доработана, отметил глава комитета Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Прежде всего, предусматривается финансовое обеспечение ликвидации нефтеразливов на суше. Речь идет о банковской гарантии, договоре страхования, документе, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для осуществления ликвидационных мероприятий. Кроме того, вводится четвертый механизм — гарантийное письмо в органы власти, являющегося собственником имущества организации по уплате денежных сумм, необходимых для мер предупреждения нефтеразливов.

Минприроды должно будет утвердить методику расчета финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов на море — сейчас предполагается только для суши.

Законопроект предусматривает наличие планов по предупреждению нефтеразливов при геологическом изучении и разведке нефтяных месторождений.

В законопроект также включены порядок и сроки согласования Росприроднадзором планов по предупреждения нефтеразливов.

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