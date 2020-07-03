Москва, , 13:06 — REGNUM Двусторонние вопросы и международную повестку обсуждали президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече во Ржеве 30 июня. Об этом сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что у лидеров, открывавших памятник советскому солдату, была возможность недолго пообщаться. Они обсудили двусторонние отношения и интеграционные темы, а также в целом обменялись мнениями о международных делах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня при участии глав России и Белоруссии был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату.

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