Симферополь, , 12:58 — REGNUM Глава администрации столицы Крыма города Симферополя Елена Проценко выступила с комментарием в связи с появившимися слухами о её возможной отставке. На своей странице в Facebook она сообщила, что не планирует уходить с поста, однако сообщила о проблемах со здоровьем.

«Я — глава администрации столицы Крыма, и на мне лежит колоссальная ответственность за город, за его жителей, за их комфорт и благополучие. И я делала, делаю и буду продолжать делать все возможное, чтобы каждый симферополец чувствовал себя счастливым. А еще я — живой человек из плоти и крови, и как у каждого из нас, у меня могут возникать проблемы со здоровьем. Сейчас мое самочувствие оставляет желать лучшего, но постепенно оно приходит в норму, совсем скоро я вернусь на рабочее место», — написала, в частности, Проценко.

«Я не писала заявление об увольнении, не намерена этого делать и никто меня к этому не понуждает. В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку!», — добавила она.

Елена Проценко заняла пост главы администрации Симферополя в конце 2019 года, до этого руководила муниципальным предприятием «Метроград». Слухи об отставке Проценко, а также ещё мэров ряда крымских городов появились в ряде телеграм-каналов в последние дни: сообщалось даже о том, что Проценко якобы уже написала заявление об отставке.