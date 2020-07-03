Берлин, , 12:57 — REGNUM Страны — члены Европейского союза должны как можно быстрее достичь согласия по вопросу принятия бюджета ЕС на 2021−2027 годы и фонду спасения экономики Европы, возможно, даже до летних каникул. Об этом 3 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте также: Меркель считает, что Европейский союз справится с кризисом от пандемии

«Время давит, на счету каждый день. Ситуация исключительная и требует исключительного напряжения сил», — подчеркнула федеральный канцлер в ходе своего выступления в бундесрате (Федеральный совет), где Меркель представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода.

Она отметила, что от всех стран потребуется «много доброй воли и готовности к компромиссам», но «это в интересах Европы», потому что «только экономически и социально устойчивая и единая Европа может утверждать свои ценности и интересы в мире».

«Бороться за экономически и социально сильную и единую Европу — это решающий политический инструмент против популистов, антидемократических сил, радикальных и авторитарных движений», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Также по теме: План поддержки экономики ЕС после пандемии может быть сокращён

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщило, что многолетний бюджет Европейского союза на 2021−2027 годы, запланированный на уровне €1,85 трлн, может быть сокращён. Так, из-за серьёзных проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в процессе согласования, также под сокращение может попасть и заявленный фонд восстановления экономики ЕС после пандемии объёмом €750 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Евросоюз сумеет справиться с кризисом, возникшим из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, потому что Европа в «решающие моменты сохраняет единство стран-членов, регионов, но прежде всего граждан».

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель призвала страны ЕС принять план спасения экономики