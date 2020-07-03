Москва, , 12:57 — REGNUM Российское руководство знакомо с критическими заявлениями из-за рубежа, связанными с изменением Конституции. Эта критика не будет принята во внимание, заявил 3 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия «сохраняла, сохраняет и будет сохранять» свою приверженность нормам международного права, будучи при этом приверженной собственному суверенитету, что мировому праву не противоречит.

«Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание», — сказал Песков.

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