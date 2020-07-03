Москва, , 12:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ожидаемой реакцию Запада на поправки к Конституции.

«Их реакция (западных стран) на эти поправки на принятые решения совершенно предсказуема. И еще раз хочу подчеркнуть: они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытывали в 90-е гг. и в конце 80-х», — заявил Володин в эфире Первого канала.

Предложенные нормы Конституции делают Россию сильнее, подчеркнул спикер Госдумы.

«Хор критиков сейчас оживился, они не хотят, чтобы Россия была сильным государством, чтобы люди в нашей стране благополучно жили, они хотят нам проблем, то что сейчас произошло — это для них событие неприятное», — рассуждает Володин.

Россия вступает в новый этап развития, говорит парламентарий.

«Мы вступаем в новый этап развития. Наша страна уже входит в тройку мощнейших государств мира и задача — войти в пятерку экономически сильных государств. Поправки к Конституции нам такую возможность дают», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, работа над реализацией новых норм Конституции уже началась, предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: работа над реализацией поправок к Конституции уже началась