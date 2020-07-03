Пекин, , 12:58 — REGNUM США, которые критикуют военные учения ВС Китая в районе спорных островов в Южно-китайском море, проводимые Пекином в соответствии с исконным суверенным правом, являются главным дестабилизирующим фактором в данном регионе. Об этом 3 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам официального представителя китайского МИД, учения армии КНР правомочны, так как они проводятся с учетом национального суверенитета страны.

«Более того, некоторые страны, не имеющие каких-либо территорий в Южно-Китайском море, выбирают эту акваторию для проведения масштабных маневров, пытаясь продемонстрировать свою военную мощь. Их и следует считать главным дестабилизирующим фактором», — подчеркнул Лицзянь.

Также он указал, что Парасельские острова (острова Сиша) являются «исконной китайской территории» и потому по данному факту не может быть «абсолютно никаких пререканий».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны США высказали обеспокоенность проведением Китаем в период с 1 по 5 июля военных учений в районе спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, отметив, что американское ведомство «следит за действиями Пекина» так как последние в указанном районе «дестабилизируют ситуацию».