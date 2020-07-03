Малабо, , 12:56 — REGNUM Правительство Экваториальной Гвинеи сообщило о приостановлении строительства стены на границе с Камеруном. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление министра обороны Экваториальной Гвинеи Леандро Бакале журналистам.

По информации радиостанции, Бакале сделал данное заявление после переговоров с министром обороны Камеруна Бети Ассомо, прошедших в столице Камеруна, Яунде, 30 июня. Со своей стороны, Ассомо поприветствовал приостановку строительства.

Напомним, что в июле 2019 года правительство Камеруна обвинило правительство Экваториальной Гвинеи в нарушении своей территориальной целостности из-за возведения стены. Малабо, однако, отрицает предъявленные обвинения. Конфликт между странами разгорелся с новой силой в июне, после того, как СМИ Камеруна сообщили о том, что Экваториальная Гвинея возводит на границе между странами наблюдательные вышки.

Хотя в своем выступлении на переговорах Бакале не затронул вопрос строительства стены, он сообщил, что правительство его страны предоставляет Камеруну шанс на мирное урегулирование конфликта.