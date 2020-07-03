Москва, , 12:49 — REGNUM Работа над реализацией новых норм Конституции уже началась, предстоит принять как минимум 50 федеральных конституционных законов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предстоит большая работа, порядка 50 федеральных конституционных законов придется принять как минимум. Причём ряд законов будут новыми, в частности, закон «О госсовете», «О федеральных территориях», — заявил Володин в эфире Первого канала.

«Будут вноситься поправки в (действующие) конституционные и федеральные законы. Этой работой придется заниматься уже в ближайшее время», — отметил спикер Госдумы.

Работа над изменениями начнется практически с сегодняшнего дня.

«Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по Государственной думе, мы начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве РФ и в Совете Федерации. Поэтому работа эта будет начато безотлагательно», — подчеркнул Володин.

Профильные комитеты уже начинают верстать приблизительный план работы, сообщил он.

У политиков, у депутатов нет отпусков, напомнил спикер Госдумы.

«Тот, кто на себя взял обязанности депутата, политика, должен понимать, что у политиков, депутатов отпусков не бывает, это все условности», — добавил он.

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