Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан поздравила Грузию с принятием пакета поправок в избирательное законодательство, но отметила, что целый ряд изъянов в этом законодательстве еще остается.

«По нашему мнению, необходимо введение дополнительных мер для предотвращения возможного запугивания избирателей, обеспечения прозрачности выборов членов избирательных комиссий, упрочения процесса решения споров и обеспечения возможности альтернативных методов проведения кампании из-за связанных с COVID-19 ограничений», — отмечает Дегнан и подчеркивает, что это позволило бы повысить доверие общества к избирательному процессу.

В целом же, по ее оценке, принятый парламентом пакет законопроектов направлен на улучшение избирательного процесса и содержит целый ряд полезных для Грузии изменений, таких как запрет на проведение избирательной кампании публично-правовыми юридическими лицами в рабочие часы, обновление правил финансирования избирательной кампании, увеличение участия женщин в парламентской жизни и некоторые другие.

Дипломат призвала Грузию эффективно осуществить принятый закон, чтобы обеспечить проведение прозрачных, свободных и справедливых выборов, которые будут выражать волю грузинского народа.

Напомним, что парламент Грузии 2 июля утвердил пакет законопроектов о внесении изменений в действующее избирательное законодательство. Оппозиционные фракции в голосовании по законопроектам участия не принимали.