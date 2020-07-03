Джакарта, , 12:48 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что экономический спад был глобальным и произошел во многих странах, сообщает Antara.

«Наша страна переживает экономический спад, даже в третьем квартале ее рост оценивается от минус 0,5 до 0,1», — заявил Маруф Амин.

По его словам, замедление роста экономики было в значительной степени связано с пандемией, которая вынудила правительство провести политику широкомасштабных социальных ограничений. В результате экономическая и производственная активность в стране остановилась.

Вице-президент предложил всему сообществу, включая улемов, совместно противостоять экономическим опасностям.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Индонезии по вопросам борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 60 695 случаев заражения SARS-CoV-2.

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