Цхинвал, , 12:54 — REGNUM Поздравление по случаю благополучного завершения голосования по поправкам к Конституции России направил президенту РФ Владимиру Путину его коллега из Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба главы югоосетинской республики.

В поздравительной телеграмме Бибилов отметил, что жители его страны, имеющие российское гражданство, активно принимали участие в голосовании.

«Результаты состоявшегося референдума убедительно свидетельствуют о широкой поддержке обществом Вашего курса по возрождению мощи Российского государства, по социально-экономическому развитию страны, повышению благосостояния населения и консолидации общества», — приводит пресс-служба текст поздравления Бибилова.

Стоит отметить, что в Южной Осетии работали три участка, где можно было проголосовать по поправкам к Конституции России. По данным российского консульства в Цхинвале, на участки голосования пришли более 9 тыс. человек, что составляет 87% от общего количества российских граждан в республике.

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