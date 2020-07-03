Москва, , 12:35 — REGNUM Информационная работа в связи с голосованием по поправкам к Конституции была выполнена наилучшим образом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

«Народ всё понимает, грамотный. Мы сделали всё, что возможно: довели информацию. Все осознанно шли на голосование, зная, что их ведёт, зная суть поправок, зная, к чему это может привести, и все сделали выбор. Кто «за» — это подавляющее большинство, это почти 78%, и кто «против», — заявила Памфилова.