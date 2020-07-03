Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцелл приветствует утверждение парламентом Грузии поправок в Избирательный кодекс и подчеркивает, что это результат процесса, начатого год назад и активно поддержанного Евросоюзом.

«Приветствую принятые по рекомендации OSCE/ODIHR изменения в избирательное законодательство, в том числе урегулирование прав занятых в бюджетом секторе лиц в избирательной кампании, представительство женщин, правила, исключающие конфликт интересов в отношении членов избирательных комиссий и внедрение регрессивной модели финансирования партий. Желательно было бы проведение более амбициозных реформ по рекомендованным OSCE/ODIHR узловым сферам, таким, как давление на избирателей, рассмотрение споров и комплектация избирательных комиссий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте представительства ЕС в Грузии.

Карл Харцелл также выражает сожаление, что эти поправки не получили широкой политической поддержки, и отмечает, что предстоящие в этом году парламентские выборы будут иметь для Грузии решающее значение.

«Приближающиеся парламентские выборы будут решающим моментом в выполнении Грузией обязательств по защите демократических процессов и соблюдению верховенства закона. Ожидаю, что процесс будет проходить с соблюдением принятых правил», — заявил посол и еще раз заверил Грузию в готовности оказания ей помощи в проведении выборов в соответствии с наивысшими стандартами.

Напомним, что парламент Грузии 2 июля утвердил пакет законопроектов о внесении изменений в действующее избирательное законодательство. Оппозиционные фракции в голосовании по законопроектам участия не принимали.