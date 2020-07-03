Москва, , 12:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции является отличным примером прямой демократии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

«Люди обсуждали это широко — все процедуры демократические были абсолютно обеспечены, и поэтому я могу сказать с полной уверенностью, что вообще само по себе общероссийское голосование в лучшем виде было представлено как действительно выражение прямой демократии. И я до сих пор не могу понять, у меня в голове не укладывается, кто мог быть против и лишать наших граждан возможности высказать своё мнение», — заявила Памфилова.

«Есть люди, которые причисляют к себя демократам, что они за демократические процедуры. Но как же можно быть против того, чтобы люди имели возможность напрямую, в форме прямой демократии высказывать своё мнение? Очень странно», — добавила она.