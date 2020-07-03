Москва, , 12:25 — REGNUM По итогам голосования по поправкам к Конституции можно сказать, что оно прошло максимально открыто и демократично. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на телеканале «Россия 24».

«Голосование прошло максимально открыто, свободно, демократично, безопасно с точки зрения всех аспектов — не только санитарно-эпидемиологической, мы обеспечили в том числе и пожарную безопасность, и в принципе безопасность», — заявила Памфилова.

«Самое главное, у каждого была возможность свободно выразить свою позицию, своё мнение — в том числе широко велась агитация и «за», и «против». Все, кто хотел высказаться — у них была такая возможность. Дискуссии велись на разных совершенно площадках, и даже несмотря на то, что у нас был период самоизоляции, и в дистанционном формате, в виртуальном пространстве», — подчеркнула она.