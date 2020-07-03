Москва, , 12:23 — REGNUM Хорошо, что голосование по поправкам к Конституции РФ прошло так, как оно прошло. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты России, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков:

«Вчера в прямом эфире на радио я предложил обратить внимание на то, как проголосовали у нас в стране: Ненецкий национальный округ — против, по другим регионам — где-то больше, где-то — меньше. Если бы хотели смухлевать каким-то мне непонятным образом, разве можно было это допустить? Да конечно же нет.

Другие высказывают мнения о том, что если в регионе было провальное голосование, то полетит губернатор. Тоже не верю. Я видел, как президент России Владимир Путин благодарил всех за участие и я счастлив, что народ пришёл и сделал выбор. Хуже — когда диванные генералы сидели дома, считая что за них всё решено и приходить на голосование не нужно. За таких людей обидно, потому что их голоса не были учтены.

И теперь, кто бы что бы не говорил, изменения — будут, поправки — будут, все это будет в старой стране с новой Конституцией. Считаю, что это просто отлично. К тому же, то, что голосование велось почти неделю — с 25 июня по 1 июля — это было очень удобно. Каждый мог без толкучки прийти и проголосовать. Это хорошая практика для ответственных, больших голосований».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам решающего дня голосования поправки к Конституции добрили 77,92% избирателей, «нет» сказали 21,27%. Участниками исторического процесса стали 67,97% граждан России, включенных в списки.