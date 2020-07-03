Берлин, , 12:20 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее пообещавшая появиться перед журналистами в защитной маске, сдержала свое слово появилась перед представителями СМИ в маске. Фотография была опубликована в Twitter премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.

https://twitter.com/HBraun/status/1278752110990024704

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Ангела Меркель заявила, что соблюдает рекомендации медицинских специалистов по сохранению безопасной дистанции и надевает защитную маску только тогда, когда это является необходимым.

В ответ на вопрос журналистов о том, почему ее не видели в маске, канцлер уточнила, что «будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске».

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