Берлин, , 12:23 — REGNUM Евросоюз сумеет справиться с кризисом, который возник из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Такое мнение 3 июля высказала канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления в бундесрате (Федеральный совет), в ходе которого она представила программу председательства Германии в Совете ЕС в ближайшие полгода.

«Европа может выстоять этот кризис, потому что Европа в решающие моменты сохраняет единство стран-членов, регионов, но прежде всего граждан», — заявила канцлер и добавила, что благодаря своему единству Европа является гарантией своих благосостояния и безопасности.

Также она указала, что экономике Евросоюза из-за коронавируса был нанесен серьезный удар из-за вызванных пандемией ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологическими мерами, что носило беспрецедентный для демократических государств Европы характер.

«Это решения, которые принадлежат к числу самых сложных в моей работе на посту канцлера, и я уверена, что вам, главам регионов, в последние месяцы пришлось пережить то же самое», — отметила Меркель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вывод 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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