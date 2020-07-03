Лондон, , 12:14 — REGNUM Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стенли имел полное право посещать Грецию, несмотря на рекомендации официального Лондона избегать поездок в другие страны, заявил 3 июдя министр транспорта Грант Шаппс, сообщает Reuters.

«Это рекомендация, поэтому любой может сам решать, как ему поступать с рекомендацией», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Джонсон призвал журналистов, интересующихся поездками его отца, обратиться к нему самому.

Напомним, писатель Джонсон-старший поехал в Грецию вопреки рекомендациям британского правительства, связанным с эпидемией коронавируса. Из-за отсутствия прямых рейсов между Грецией и Великобританией отец Бориса Джонсона летел через Болгарию.