Москва, , 12:11 — REGNUM Итоги голосования по поправкам к Конституции признаны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на пресс-конференции.

«Сейчас мы подписали протокол об итогах голосования. Все 15 членов избирательной комиссии России — представители всех партий политических, в том числе оппозиционных, все подписали этот протокол. Все были «за». Итоги голосования признаны, и теперь есть все основания для вступления новых поправок в действие после подписания указа президента», — заявила Памфилова.