Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 2 июля утвердил в третьем чтении поправки в Избирательный кодекс, которые также вытекали из соглашения, заключенного между правящей партией и оппозицией 8 марта в резиденции посла США.

Изменения также внесены в закон о политических объединениях граждан и ряд других законодательных актов, которые так или иначе связаны с избирательным процессом.

Изменения коснулись принципов государственного финансирования политических партий, предвыборной рекламы, использования эфирного времени, предвыборной среды, деятельности избирательной администрации, гендерного квотирования и других вопросов, по которым Грузия получила рекомендации от БДИПЧ/ОБСЕ.

В голосовании по законопроектам не принимали участия оппозиционные фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии». Они оставили в силе свое требование освобождения из заключения своего соратника — соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, который был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Депутаты от оппозиции также заявляют, что правящая партия учла в законодательных поправках лишь малую часть рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и пренебрегла более значительными советами и поправками.

Не поддержали законопроект и депутаты от «Альянса патриотов», но поддержку законодательному пакету объявили «независимые депутаты», отделившиеся в свое время от парламентского большинства и покинувшие состав «Грузинской мечты» из-за разногласий по другим вопросам. В итоге поправки в избирательное законодательство были внесены 94 голосами против одного.

Ранее, 29 июня, парламент Грузии утвердил поправки в Конституцию, согласно которым в парламент созыва 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам.