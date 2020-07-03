Москва, , 12:18 — REGNUM Возможность участия России в саммите «Большой семерки» (G7) обсуждают в настоящее время Москва и Вашингтон. Об этом 3 июля рассказал посол США в РФ Джон Салливан в интервью РБК.

«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — заявил Салливан.

При этом ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча G7 будет из-за пандемии коронавируса перенесена на сентябрь текущего года, и он хочет пригласить на ее проведение Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, отметив, что присутствия РФ на саммите «требует здравый смысл».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель президента Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» должны быть закрыты.