Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву открыли в Национальном университете обороны, сообщили 3 июля в пресс-службе главы государства.

В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент республики Касым-Жомарт Токаев. «Мир и стабильность, процветание и единство — это результат взвешенной политики Елбасы (лидера нации — примечание ИА REGNUM)», — сказал Токаев.

Он отметил, что установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом. Это связано с тем, что Вооруженные силы были созданы указом Назарбаева.

Отметим, 6 июля первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет. С 3 июля на имя экс-президента приходят поздравительные телеграммы. Российский лидер Владимир Путин записал по этому случаю видеообращение.

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