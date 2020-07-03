Париж, , 11:54 — REGNUM В Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, заявили, что новый премьер-министр страны будет назначен в ближайшие несколько часов, передает BFM TV.

«Новый премьер-министр будет назначен в ближайшие часы», — говорится в заявлении президентского дворца.

Эммануэлю Макрону придется выбирать нового главу правительства на последние два года его пятилетнего срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Освобожденный от должности главы правительства и избранный на пост мэра Гавра во время второго тура муниципальных выборов, состоявшихся в конце июня 2020 года, Эдуар Филипп займется судьбой этого города.

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