Париж, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Новый премьер-министр Франции будет назван в ближайшее время, заявили 3 июня в Елисейском дворце, сообщает Reuters.
В администрации президента республики Эммануэля Макрона подчеркнули, что новый глава французского правительства будет назван «в ближайшие часы».
Напомним, бывший премьер-министр республики Эдуар Филипп подал прошение о своей отставке подал президенту Франции Эммануэлю Макрону. Несмотря на это, Филипп продолжит вести текущие правительственные дела с нынешними членами правительства страны до «назначения нового правительства».