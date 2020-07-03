Париж, , 11:52 — REGNUM Правительство Франции во главе с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом подало в отставку. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Также в сообщении говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства и уточняется, что до назначения нового состава кабинета министров страны, члены старого правительства будут вести правительственные дела.

Ранее из сообщений французских СМИ стало известно о том, что между президентом и премьер министром Франции появились разногласия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июля французский президент Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение о кадровых перестановках во французском правительстве по ходу восстановления страны от последствий пандемии коронавируса.